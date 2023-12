Mercato : Luis Enrique annonce du lourd au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'a pas chômé sur le mercato pour renforcer son effectif en attirant pas moins de onze nouveaux joueurs dont certains très jeunes pour préparer l'avenir. C'est le cas de Manuel Ugarte et Bradley Barcola dont les deux transferts ont coûté quasiment 110M€. Et Luis Enrique se réjouit de pouvoir compter sur deux joueurs qui incarnent l'avenir du PSG.

Lors du précédent mercato estival, le PSG s'est renforcé de façon importante, notamment en misant sur des jeunes joueurs à fort potentiel afin de préparer l'avenir. C'est ainsi que Manuel Ugarte, Bradley Barcola ou encore Cher Ndour ont rejoint la capitale. Et Luis Enrique se montre dithyrambique à leur égard, annonçant du lourd pour l'avenir du PSG.

Le PSG va recruter le «nouveau Casemiro» https://t.co/Cuej7bYTIg pic.twitter.com/Njkwp3izzm — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

«Manu, c'est le futur du club. Il va réussir»

« Est-ce qu'il est moins bien depuis l'absence de Zaire-Emery ? Non, je ne fais pas de lien. Pour que nos milieux jouent bien on doit être plus compact. Si on joue élargi, il y a beaucoup de mètres à parcourir et c'est plus difficile. Manu, c'est le futur du club. Il va réussir », assure l'entraîneur du PSG devant les médias, qui s'enthousiasme également pour Cher Ndour. « Il est très jeune, il a 20 ans, il est International Espoirs italien. Il serait titulaire dans n’importe quelle équipe en Ligue 1. C’est un très bon exemple et il appartient au futur du club », ajoute-t-il avant d'évoquer le cas Bradley Barcola, lui aussi promis à un très bel avenir selon Luis Enrique.

«Barcola, c'est une merveille de l'avoir dans l'équipe»