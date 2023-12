OM : Payet finit en larmes, voilà pourquoi

Thibault Morlain

Bien qu’il avait encore un an de contrat, Dimitri Payet a été invité à partir par l’OM durant l’intersaison. Désormais au Brésil, le Réunionnais s’est résolu à faire ses valises, mais cette séparation a été très difficile à digérer. C’est en larmes que Payet a fait ses adieux à l’OM et le principal intéressé est revenu sur ce moment compliqué.

En juillet dernier, c’est quelque peu à la surprise générale que l’OM avait annoncé le départ de Dimitri Payet. Pas dans les plans de Marcelino pour la saison qui arrivait, le Réunionnais a été prié de s’en aller. Requête acceptée par Payet, qui évolue désormais au Brésil. Mais pour l’ex-numéro 10 de l’OM, ça a été un déchirement.



« Quand on est amoureux et que la séparation est brutale, ça fait mal »

En conférence de presse, Dimitri Payet a finit en larmes au moment d’annoncer son départ de l’OM. Et dans un entretien accordé à Téléfoot , l’ancien Olympien a d’ailleurs avoué : « Ah bah c’était pas ému là. C’est sorti… Je voulais éviter, mais généralement, quand on est amoureux et que la séparation est brutale, ça fait mal. Voilà pourquoi les larmes ont coulé ».

« Ce n'est pas ce qui était prévu de mon côté »