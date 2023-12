«Beaucoup de souffrance», une star de l’OM en plein calvaire ?

Arnaud De Kanel

En deçà des attentes placées en lui depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang vit des premiers mois compliqués à l'OM. Déjà pris en grippe par le Vélodrome, le Gabonais a fait taire ses détracteurs jeudi en inscrivant un triplé face à l'Ajax. Mais selon son sélectionneur, il serait très touché par sa situation.

Pierre-Emerick Aubameyang ne connait pas une franche réussite depuis son arrivée à l'OM. Les supporters du club phocéen s'impatientent au sujet de leur attaquant vedette et ils l'ont fait savoir en le sifflant à plusieurs reprises. Des sifflets qu'aurait très mal pris le principal intéressé.

OM : Cette recrue annonce du lourd pour Aubameyang https://t.co/czo93hzglL pic.twitter.com/nVG7ujPYZ7 — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

«Il vit très mal les sifflets, il a beaucoup de souffrance intérieure»

Invité à évoquer la situation de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM après son triplé contre l'Ajax, Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, a pris la défense de son protégé, indiquant notamment que les sifflets du Vélodrome le faisaient souffrir. « Ce n’est pas anodin d’inscrire deux penalties dans un même match, encore plus dans sa situation. Il vit très mal les sifflets, il a beaucoup de souffrance intérieure. Pourtant il ne se défile pas, il garde toute sa lucidité pour tromper le gardien adverse. Pareil pour son chef d’œuvre. Il faut un talent certain et aussi une confiance en soi exceptionnelle pour avoir la folle inspiration de tenter ce geste », a-t-il lâché dans les colonnes de La Provence . Patrice Neveu pointe également du doigt des problèmes d'approvisionnement pour Aubameyang qu'il juge trop peu servi par ses partenaires.

«Il est trop peu servi et a rarement l’occasion de marquer»