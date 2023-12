OM : Le vestiaire a tout changé pour cette star

Hugo Chirossel

Très critiqué depuis son arrivée l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a répondu jeudi soir, lors de la victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam. L’international gabonais a été auteur d’un triplé avec notamment un magnifique retourné acrobatique. Mais dans cette période difficile, il a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers.

L’aventure de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM est-elle enfin lancée ? Alors qu’il n’a marqué qu’une seule fois en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’attaquant de 34 ans brille en Ligue Europa. Après avoir inscrit un doublé au match aller face à l’Ajax Amsterdam (3-3), le Gabonais a été auteur d’un triplé lors du retour jeudi soir (4-3).

«Ses coéquipiers qui ne l’ont jamais lâché»

Souvent la cible des critiques depuis son arrivée à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a toujours pu compter sur le soutien de ses coéquipiers. « Il a toujours bossé avec humilité. Malgré son apparence et son côté paillettes, il est très humain et humble, ce qui est apprécié par ses coéquipiers qui ne l’ont jamais lâché », a confié une source en interne au journal Le Parisien .

«Je suis très touché par cette solidarité»