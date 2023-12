La star de l’OM affiche son émotion !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vivement critiqué ces dernières semaines en raison de ses performances décevantes en Ligue 1 avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a répondu de la meilleure des manières jeudi soir en inscrivant un triplé en Europa League contre l'Ajax Amsterdam. Et le buteur gabonais, qui a célébré très timidement, a semblé marqué par cette période de doutes.

L'OM a vécu une soirée très mouvementée jeudi soir en l'emportant sur le fil face à l'Ajax Amsterdam (4-3), en Europa League. Un succès acté dans le temps additionnel pour les hommes de Gennaro Gattuso, grâce notamment à un Pierre-Emerick Aubameyang renversant et auteur d'un triplé remarquable. Mais le buteur gabonais de l'OM n'a pas pour autant affiché une grande joie, loin de là...

Aubameyang a célébré timidement

Malgré ses trois buts inscrits, dont un magnifique retourné, Pierre-Emerick Aubameyang a affiché une réaction plutôt déconcertante sur la pelouse du Vélodrome en ne célébrant pas. Très marqué par les critiques dont il a fait l'objet ces dernières semaines et dans un contexte très délicat à l'OM, l'ancien joueur de l'ASSE a préféré rester sur la réserve.

« Il faut rester humble »