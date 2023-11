«Aucune chance», l’OM a déjà jeté l’éponge ?

Hugo Chirossel

Deuxième l’année d’avant, l’OM a terminé troisième de Ligue 1 la saison dernière. S’ils ont échoué en troisième tour préliminaire de Ligue des champions, les Olympiens espéraient malgré tout réussir à s’y qualifier l’année prochaine en terminant de nouveau sur le podium. Mais les derniers résultats ne sont pas vraiment rassurants et le club marseillais commence sérieusement à en douter.

Si l’OM s’est fait remarquer par son instabilité ces dernières années, cela fait malgré tout deux saisons consécutives qu’il termine sur le podium de la Ligue 1. Éliminés par le Panathinaïkos en troisième tour préliminaire, les Olympiens n’ont en revanche pas réussi à se qualifier en Ligue des champions cette saison. L’objectif affiché l’été dernier restait malgré tout le même : finir de nouveau dans les trois premiers et retrouver la Ligue des champions l’année prochaine. Sauf que les hommes de Gennaro Gattuso sont actuellement 12èmes du championnat de France et voient les places qualificatives pour la C1 commencer à s’éloigner.

OM : A peine arrivé, Benatia doit gérer un dossier chaud https://t.co/dyjsViH4ij pic.twitter.com/tAURDuiwz8 — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

L’OM pessimiste pour une place sur le podium

« Le podium ? On n’ose même plus en parler pendant les conférences de presse ou les interviews », a confié le journaliste Florent Germain, dans le podcast After Marseille de RMC « Il y avait pourtant un objectif fixé en interne. Pendant la trêve de novembre, ils ont beaucoup parlé. Pablo Longoria notamment a pris la parole devant les joueurs, avant le match face à Strasbourg. L’idée c’était de repartir sur de nouvelles bases, il s’était passé beaucoup de choses en début de saison. Il y avait de l’espoir. Le pacte c’était de se dire ‘allez, on va revenir à distance raisonnable du podium avant Noël.’ Et là j’ai le sentiment quand même que le match contre Strasbourg et surtout la deuxième période, d’où la colère de Gennaro Gattuso sur cette prestation, les Marseillais, au sein du club, ils se sont dit qu’en continuant comme ça ils n’avaient aucune chance . »

«Ce n’est pas d’actualité vu les performances affichées»