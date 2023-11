Il claque la porte de l'OM et fait un sacrifice inattendu

Pierrick Levallet

Cet été, l'OM a dû changer d'entraîneur. Igor Tudor a décidé de claquer la porte en fin de saison dernière. Depuis, le technicien croate est sans club et son nom commence à être annoncé du côté de l'OL pour succéder à Fabio Grosso. D'ailleurs, l'entraîneur de 45 ans aurait déjà refusé une première proposition en Ligue 1.

Très apprécié des supporters de l’OM, Igor Tudor a pourtant pris une décision inattendue en fin de saison. Alors qu’il lui restait un an de contrat, le Croate a préféré partir. Pablo Longoria s’est alors tourné vers Marcelino pour le remplacer, puis vers Gennaro Gattuso désormais. Igor Tudor, de son côté, est toujours sans club. Il aurait d’ailleurs pu reprendre du service en Ligue 1 mais a finalement décliné l’offre pour l’OM.

Après l’OM, Tudor a snobé un club de Ligue 1

« Tudor a refusé un très très gros club pour ne pas entraîner en France s’il quittait l’OM. Il a refusé l’AS Monaco par respect pour l’OM » a ainsi indiqué Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur les antennes de RMC . Ces dernières heures, le nom d’Igor Tudor a été annoncé du côté de l’OL pour succéder à Fabio Grosso. Mais l’ancien défenseur de l’OM ne voit pas vraiment l’ex-entraîneur marseillais retourner sa veste pour la formation rhodanienne.

«C’est un mec rare»