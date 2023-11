Il vient de quitter l'OM et débarque chez le rival !

Benjamin Labrousse

Lanterne rouge de Ligue 1, l’OL se prépare à mener une petite révolution au sein de son organigramme. En plein flou concernant une potentielle sanction de la DNCG, le club lyonnais prépare son mercato, et va prochainement annoncer la venue de David Friio, ancien responsable du recrutement de l’OM de 2020 à 2021.

L’OL joue gros. Toujours dernier du championnat, le club lyonnais souhaite désormais effectuer un remaniement important de son organigramme. D’autant que Lyon, qui espère toujours pouvoir réaliser plusieurs recrues majeures lors du prochain mercato hivernal, ne sait toujours pas si de potentielles sanctions pourraient tomber à son égard. Pour rappel, l’OL est toujours dans le viseur de la DNCG, qui attend qu’un bilan financier positif lui soit présenté...

Marcelino lâche une annonce sur sa vengeance après l’OM https://t.co/whCqCOGM7F pic.twitter.com/ZASvzQL2vC — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Bruno Cheyrou licencié

Dans ce climat d’incertitude, l’OL a pris plusieurs décisions majeures concernant sa direction sportive. Alors que récemment, Tony Parker avait annoncé son retour au sein de l’organigramme, Bruno Cheyrou va faire le chemin inverse. L’ancien responsable du recrutement de l’OL sous la présidence de Jean-Michel Aulas avait laissé sa place à Mathieu Louis-Jean, et va prochainement être licencié du club cette semaine selon l’Équipe .

David Friio arrive à l’OL après l’OM