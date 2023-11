Problème à l’OM, la solution déjà trouvée ?

Hugo Chirossel

Incapable de s’imposer en Ligue 1 depuis le 8 octobre dernier, l’OM retrouve jeudi une compétition qui lui sourit cette saison, la Ligue Europa. Les Olympiens sont toujours invaincus en C3 et reçoivent l’Ajax Amsterdam jeudi soir. Une rencontre pour laquelle Gennaro Gattuso pourra compter sur le retour de Samuel Gigot, qui pourrait apporter le caractère qui manque cruellement à son équipe.

Tenu en échec par Strasbourg samedi soir (1-1), cela fait presque deux mois que l’OM ne s’est plus imposé en Ligue 1. La dernière victoire des hommes de Gennaro Gattuso remonte au 8 octobre dernier lors de la réception du Havre (3-0). Ce qui contraste avec la situation en Ligue Europa, où l’OM est invaincu et premier de son groupe.

L’OM n’a pas de caractère

Jeudi soir, l’OM reçoit le dernier de sa poule, l’Ajax Amsterdam, pour son cinquième match de Ligue Europa. Gennaro Gattuso attendra une réponse de ses joueurs après leur piètre performance de samedi soir. Comme indiqué par L'Équipe , il leur a justement demandé des explications au lendemain de cette rencontre, pointant un manque de caractère. Un constat que beaucoup font cette saison.

Gigot de retour face à l’Ajax Amsterdam

Les leaders tels qu’Alexis Sanchez ou Mattéo Guendouzi ne sont plus là et le capitaine Valentin Rongier est blessé. Cependant, Gennaro Gattuso va enregistrer le retour de Samuel Gigot pour la réception de l’Ajax Amsterdam, lui qui était suspendu face à Strasbourg. Souvent absent pour cause de blessure, le défenseur de 30 ans a la confiance de son entraîneur et peut justement amener le caractère qui manque à l’OM.