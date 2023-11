L’OM galère, il désigne le joueur qui manque à Gattuso

Hugo Chirossel

Tenu en échec par Strasbourg samedi dernier (1-1), l’OM ne s’est plus imposé en Ligue 1 depuis le 8 octobre dernier, à l’occasion de la réception du Havre (3-0). Interrogé par La Provence, l’ancien Marseillais Bernard Pardo s’est exprimé sur la situation des Olympiens. Selon lui, il manque un certain type de joueur à Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso est toujours en quête de son deuxième succès dans le championnat de France. Sous les ordres du technicien italien, l’OM ne s’est imposé qu’une seule fois en Ligue 1, le 8 octobre dernier contre le Havre. Depuis, les Olympiens ont enchaîné deux défaites et deux matchs nuls et sont actuellement douzièmes au classement.

L’Arabie Saoudite prêt à saborder l’OM cet hiver ? https://t.co/hvOjXRxav1 pic.twitter.com/w5hIlaIPAb — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

«C’est ce qui manque cruellement à l’OM»

Depuis le début de la saison, de nombreux observateurs font le même constat, cet OM manque de caractère. Pour Bernard Pardo, c’est exactement le genre de joueur qui manque actuellement dans l’effectif de Gennaro Gattuso : « C’est ce qui manque cruellement à l’OM, quelqu’un qui amène un peu plus de tempérament . »

«Être meneur d’hommes, ça ne s’improvise pas»