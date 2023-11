Arabie Saoudite - McCourt : Coup de froid pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mal en point en championnat, l'OM pourrait ouvrir un nouveau chapitre de son histoire dans les prochaines semaines. Selon certains journalistes, le club marseillais serait sur le point de passer sous pavillon saoudien. Des discussions auraient lieu en coulisses avec Frank McCourt. Mais ce lundi, un spécialiste du Moyen-Orient vient jeter un froid sur ce dossier.

Le changement c'est maintenant à l'OM ? Les supporters réclament des modifications en interne après le début de saison compliqué du club marseillais. Et selon le journaliste David Berger, un profond changement se prépare en interne. Propriétaire de l'équipe depuis 2016, Frank McCourt serait prêt à passer la main. L'Américain serait en discussion avancée avec des investisseurs saoudiens.

L'OM dans le viseur de l'Arabie Saoudite ?

« En coulisse, ça s’active pour la vente du club. On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! » a lâché Berger. Mais d'autres sources comme Simon Chadwick annoncent que l'OM n'est pas la priorité de l'Arabie Saoudite en ce moment.

L'Arabie Saoudite a d'autres priorités ?