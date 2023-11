Vente OM : McCourt a vendu la mèche dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs entourant la vente de l'OM prennent de l'ampleur au point que l'officialisation soit annoncée comme imminente désormais. Une situation qui agace Pablo Longoria qui s'évertue à démentir depuis son arrivée à Marseille. Mais désormais, les joueurs viennent même lui poser des questions à ce sujet. Et sa réponse reste la même.

Voilà désormais près de trois ans que la vente de l'OM affole les supporters marseillais. Et ces dernières semaines, tout s'est une nouvelle fois accéléré puisque de nouvelles rumeurs sont sorties, assurant que l'officialisation de l'arrivée de l'Arabie Saoudite est désormais imminente. Une situation qui placent Pablo Longoria et Frank McCourt dans une position délicate, ce qui ne les empêche pas de démentir constamment. Mais le dirigeant espagnol commencerait à être exaspéré, d'autant plus qu'il doit désormais répondre aux interrogations du vestiaire de l'OM comme le raconte Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC .

«Certains joueurs sont même allés voir le président en lui demandant de leur dire la vérité»

« Pablo Longoria a forcément été touché par autant de rumeurs de vente, et cela a même pu perturber le vestiaire car certains joueurs sont même allés voir le président en lui demandant de leur dire la vérité et où le club allait. Mais Longoria garantit que McCourt s’inscrit dans la durée et prouve qu’il est bien présent à la tête de l’OM. Si certains ne veulent pas l’entendre, que voulez-vous qu’on fasse d’autre… », assure le journaliste au micro du podcast l' After Marseille avant d'en rajouter une couche.

«Frank McCourt est encore investi»