Vente OM : L’Arabie Saoudite envoie un message

Depuis plus de trois ans, Thibaud Vézirian évoque lors de ses prises de parole l'avenir incertain de Frank McCourt. Malgré une situation qui stagne, le journaliste estime qu'il est dans le vrai. Pour appuyer ses propos, le journaliste n'hésite pas à citer certains émissaires et journalistes saoudiens, qui annoncent un accord dans ce dossier.

Frank McCourt quittera-t-il l'OM dans les prochains mois ? Ils sont plusieurs journalistes à annoncer son départ. C'est le cas notamment de Thibaud Vézirian, qui évoque un accord imminent avec l'Arabie Saoudite. Un accord confirmé par plusieurs sources.

Vézirian confirme l'existence d'un accord

« Ces derniers jours, et plus particulièrement hier soir, plusieurs événements internes significatifs se sont produits. Un dirigeant d’une équipe de jeune de l’OM, qui n’est généralement pas une source d’informations pour nous, a partagé avec moi des détails importants. Comme je l’ai révélé dans ma vidéo de récapitulation sur YouTube la semaine dernière, le directeur de cabinet d’un grand ministère (dont je tairais le pays) a totalement confirmé l’accord et m’a félicité pour mon travail. De plus, un dirigeant de CMA a également discuté ouvertement de la situation, confirmant ainsi les informations que nous avions » a lâché le journaliste pour Team Football. Les médias saoudiens commencent à se saisir du dosser.

Les médias saoudiens se saisissent du dossier