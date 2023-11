Vente OM : Il vend la mèche, «le projet est énorme»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs au sujet de la vente de l’OM se sont accélérées. L’Arabie Saoudite serait sur le point de reprendre le club phocéen. Une information sur laquelle insiste Thibaud Vézirian qui assure que tout est bouclé et qu’un énorme projet va débarquer à Marseille dans les prochains mois.

Très actif sur le sujet de la vente de l'OM depuis près de trois ans, Thibaud Vézirian jubile ces derniers mois avec la confirmation de ses informations. Plusieurs médias vont en effet dans son sens en assurant l'Arabie Saoudite pourrait prochainement racheter le club phocéen, qui appartient toujours à Frank McCourt. Et d'après Thibaud Vézirian, le projet qui attend l'OM est colossal.

«Le projet OM est énorme»

« Le projet OM est énorme. La vente prochainement officielle ? Ce n’est pas qu’à écouter, puisque Mundo Deportivo, The Independent, France Bleu Provence, même L’Equipe commence à laisser penser qu’il pourrait y avoir de façon inéluctable une cession, Canal+ le dit très clairement avec infos en provenance d’Arabie Saoudite. Je l’ai toujours dit, quand une officialisation ne se fait pas, comme cela a été le cas lors des étés 2021, 2022 et 2023, on va à la chasse aux infos, comme cela fonctionne, mais le deal est acté et scellé. Cela en parle de manière de plus en plus librement », lance le journaliste à l’occasion d’un live sur sa chaîne Twitch , avant de poursuivre.

«Maintenant, place au feu d’artifice»