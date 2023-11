Vente OM : L’Arabie Saoudite sur le point de snober Marseille ?

Arnaud De Kanel

Alors que Frank McCourt semble de plus en plus distant avec l'OM, les rumeurs autour d'une vente refont surface. Et comme souvent, c'est l'Arabie saoudite qui est évoquée comme potentiel repreneur. Malgré les démentis, l'homme d'affaires cherche bel et bien à se séparer du club phocéen mais les Saoudiens n'en font pas leur priorité d'après nos informations.

L'OM va-t-il enfin être vendu ? En pleine tempête depuis le début de la saison, le club phocéen sombre peu à peu et n'est pas à l'abri de la catastrophe. Les hommes de Gennaro Gattuso se rapprochent dangereusement de la zone rouge et le visage qu'ils affichent sur le terrain ne présage rien de bon. La majeure partie des supporters est en colère et l'a bien fait savoir par la voix des leaders de groupes lors d'une réunion houleuse. Mais du côté de Frank McCourt, c'est silence radio. Le propriétaire de l'OM donne l'impression d'avoir lâché les commandes du navire et son attitude alimente les rumeurs autour d'un rachat du club par l'Arabie saoudite. Mais pour l'heure, rien n'est fait.

McCourt veut vendre l'OM

Le 10 Sport est allé à la pêche aux informations suite aux différentes rumeurs qui sont parues ces dernières semaines. Selon nos informations, Frank McCourt a bien l'intention de vendre l'OM, mais pour l'heure, aucune offre n'est arrivée sur sa table. Le club phocéen reste malgré tout scruté de près puisque différents fonds d'investissements réfléchissent à une action. Mais McCourt est clair : comme depuis 3 ans, il ne discutera qu'à partir de propositions allant de 300M€ à 350M€. Problème, ce tarif repousse les prétendants, même la richissime l'Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite a d'autres priorités

Selon nos informations, l'Arabie saoudite ne fait pas de l'OM une priorité. Le pays du golfe est d'abord focalisé sur l'attribution de la Coupe du monde 2034 et des JO. De plus, les Saoudiens ont également des vues sur des clubs en Allemagne et en Belgique. L'OM ne figure pas tout en haut de leur pile, bien qu'il y ait tout de même un intérêt, et il n'est donc pas impossible que l'Arabie saoudite se tourne vers d'autres entités, au grand dam de certains supporters olympiens qui ne rêvent plus que de l'arrivée de cet investisseur si puissant.