Vente OM : Une bombe est lâchée en direct, il réagit

Journaliste travaillant pour Canal + depuis plusieurs années, David Berger a surpris en balançant une information capitale sur la vente de l'OM. Selon lui, l'Arabie Saoudite serait en discussion avancée avec Frank McCourt. Un accord pourrait être trouvé dès le mois de janvier. Son ancien collègue Matthias Manteghetti a livré ses impressions sur ce dossier.

La vente de l'OM serait imminente si l'on en croit les informations de David Berger. Commentateur chez Canal + depuis plusieurs années, il a annoncé que Frank McCourt discuterait avec des investisseurs saoudiens. Les négociations iraient dans le bon sens puisque Berger évoque un possible accord dès le mois de janvier.

David Berger balance sur la vente de l'OM

« En coulisse, ça s’active pour la vente du club. On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! » avait lâché Berger il y a quelques jours.

« Il a eu l’information les jours précédents »