Vente OM : Arabie Saoudite, McCourt...Il réclame un projet de folie

C'est reparti pour un tour ! Le feuilleton sur la vente de l'OM a redémarré et fait réagir certains champions du monde 1998 comme Emmanuel Petit. Présent sur le plateau de RMC ce vendredi, l'ancien international français verrait d'un bon œil un départ de Frank McCourt. Selon lui, l'Américain se retrouve limité financièrement.

Ça s'en va et ça revient. A Marseille, les rumeurs sur la vente de l'OM ne sont pas devenues une chanson populaire, mais les sons évoquant un possible départ de Frank McCourt font réagir les supporters. Ces dernières semaines, certains ont réclamé le départ de l'Américain dans les tribunes du Vélodrome. Selon eux, McCourt n'est plus l'homme de la situation. Ils espèrent voir débarquer de nouveaux investisseurs, mieux armés sur le plan financier.

L'Arabie Saoudite proche de l'OM ?

Cela tombe puisque certains journalistes comme David Berger ou Thibaud Vézirian annoncent une possible arrivée d'investisseurs saoudiens. Selon eux, les négociations auraient déjà débuté en coulisses et un accord pourrait être trouvé au cours du mois de janvier. Selon Emmanuel Petit, le départ de Frank McCourt serait une formidable nouvelle pour l'OM. Il permettrait au club marseillais de relever la tête.

« McCourt n’a pas la capacité des grandes puissances financières »