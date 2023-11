Vente OM : McCourt a fixé son prix, c’est colossal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs jours, les rumeurs sur la vente de l'OM se sont intensifiées. Certains journalistes évoquent des discussions avancées avec l'Arabie Saoudite. Mais dans ce dossier, rien ne serait encore bouclé selon les informations de Romain Molina. A en croire le journaliste indépendant, Frank McCourt se montrerait trop gourmand en coulisses.

Cette-fois, c'est la bonne pour la vente de l'OM ? Selon plusieurs journalistes, dont Thibaud Vézirian, la vente du club marseillais serait inéluctable. Propriétaire de la formation depuis 2016, Frank McCourt arriverait en fin de cycle et serait prêt à passer la main. A en croire David Berger, l'Arabie Saoudite pourrait prendre sa succession. Pour le journaliste de Canal + , le deal pourrait être bouclé en janvier prochain pour 400M€.

Des négociations avancées avec l'Arabie Saoudite ?

« Un petit mot sur Marseille, on en parle un peu moins mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! » avait confié Berger.

McCourt se montrerait trop gourmand