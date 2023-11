Vente OM : Le départ de McCourt est annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier sur la vente de l'OM est relancé. Journaliste pour Canal +, David Berger a joué un rôle non-négligeable en annonçant le possible départ de Frank McCourt en janvier prochain. Très actif sur ce dossier, Thibaud Vérizian ne doute aucunement de la fiabilité de son collègue. Selon lui, le silence du dirigeant américain en dit beaucoup sur ses intentions.

Visage familier des abonnés de Canal + , David Berger a surpris en balançant une bombe sur la vente de l'OM, un dossier qui agite la population marseillaise depuis plusieurs années. « C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. On parle d'un projet de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter » a confié Berger.

« J’ai eu David Berger au téléphone »

Journaliste impliqué dans ce dossier, Thibaud Vézirian se frotte les mains. Depuis plusieurs mois, il annonce une révolution imminente à l'OM. Et la sortie de Berger ne vient que conforter ses informations. « Pablo Longoria devient un nouveau Frank McCourt, il n’y a plus de son, plus de lumière, en privé, j’ai eu David Berger au téléphone, c’est un journaliste très fiable, et il n’est pas là pour le buzz, il n’a pas de réseaux sociaux » a confié le journaliste pour Team Football.

« On est vraiment sur une fin d’époque »