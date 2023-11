Vente OM : Un milliardaire est attendu à Marseille !

Hugo Chirossel

Si les rumeurs autour d’une potentielle vente de l’OM ont toujours été présentes, elles se sont faites encore plus insistantes ces derniers temps. Selon le journaliste Thibaud Vézirian, plusieurs entités seraient concernées, avec notamment le milliardaire indien Mukesh Ambani, qui aurait de grandes ambitions s’il venait à racheter le club marseillais.

Propriétaire depuis octobre 2016, Frank McCourt pourrait bientôt décider de se séparer de l’OM. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste Thibaud Vézirian, qui laisse entendre qu’un consortium composé de l’Arabie Saoudite, CMA-CGM et d’investisseurs indiens pourraient bientôt racheter le club.

«On parle de Mukesh Ambani, un des plus gros milliardaires du monde»

« Les Saoudiens, c’est le truc à retenir, des Indiens aussi dans le deal, donc on parle de Mukesh Ambani, un des plus gros milliardaires du monde. Comme je vous l’ai dit, actionnaire à combien de pourcent de ce consortium… Qui en sponsoring ? Il y a plusieurs entités qui sont mêlées », a déclaré Thibaud Vézirian pour Team Football.

Ambani prépare du lourd pour l’OM