OM : Gattuso envoie un gros message à ses joueurs

La mauvaise passe continue pour l'OM en Ligue 1. Défait dans les tous derniers instants à Bollaert dimanche soir face au RC Lens (1-0), le club phocéen s'enfonce dans une nouvelle crise sportive. La situation de l'OM devient très alarmante, d'autant plus que l'attitude des Olympiens sur le terrain n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Gennaro Gattuso l'a bien remarqué et il l'a fait savoir.

Nouveau match et nouvelle défaite pour l'OM en championnat, la 4ème cette saison. Face un RC Lens loin de son niveau de la saison passée, les hommes de Gennaro Gattuso se sont inclinés dans le temps additionnel suite à un coup de casque de Jonathan Gradit. En conférence de presse, Gennaro Gattuso était remonté après ses joueurs.

«Nous manquons certainement de physique et de technique»

« Je n'ai jamais eu de tranquillité, surtout aujourd'hui où je me trouve. Comme je l'ai dit, nous devons fournir quelque chose de plus que ce que nous faisons actuellement pour remporter des victoires. Nous manquons certainement de physique et de technique. Nous commettons des erreurs, en particulier aujourd'hui, nous avons commis trop d'erreurs. Il y a des inquiétudes, mais je ne peux pas me concentrer uniquement sur ces préoccupations. Je dois trouver des solutions pour améliorer les résultats, et cela concerne aussi notre état d'esprit. Si nous pensons avoir encaissé un but à la 90e minute par malchance, ce n'est pas adéquat. Je serais hypocrite de dire cela. Il y a quelque chose en plus que nous devons faire. Comment ? En travaillant, en assumant nos responsabilités et en améliorant ce que nous faisons. Ils peuvent faire bien plus, techniquement, gagner plus de duels, nous sommes en retrait physiquement », a déclaré le coach de l'OM face aux journalistes. L'Italien trouve que ses joueurs ne se donnent pas assez.

«Nous avons surtout des joueurs qui ne jouent pas à leur maximum»