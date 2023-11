Un joueur de l’OM se lâche après le RC Lens

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a encore failli ce dimanche sur la pelouse du RC Lens, craquant dans les dernières minutes de la partie (0-1). Les hommes de Gennaro Gattuso n’ont remporté qu’un match en Ligue 1 depuis la nomination de l’Italien et pointent à la dixième place du classement. De quoi grandement frustrer Amine Harit.

Gennaro Gattuso a décidément bien du mal en Ligue 1. Alors que l’OM se dirigeait vers un nouveau score nul une semaine après la réception du LOSC (0-0), le RC Lens est finalement parvenu à trouver la faille dans les derniers instants de la partie grâce à Jonathan Gradit. Les Sang-et-Or se replacent au classement (6es) tandis que l’OM stagne (10e), à seulement deux points de la place de barragiste. A l’issue de cette nouvelle contreperformance, Amine Harit n’a pas caché sa frustration.

« Techniquement, c'était catastrophique »

« Ce n'est pas nouveau. Ce soir, techniquement, c'était catastrophique. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs par rapport à l'effectif de la saison dernière. Des automatismes sont en train de se créer. Il faut laisser du temps à certains joueurs pour s'acclimater à l'OM. Ce n'est pas un club facile, on le sait. On connaît les attentes en venant ici, les exigences de ce club. Il va falloir mettre les bouchées doubles, s'appuyer sur le positif et surtout corriger les petites erreurs, comme encaisser un but à la dernière minute », a analysé l’international marocain de l’OM en zone mixte, relayé par Le Phocéen.

« Aujourd'hui, notre effectif est tel qu'il est »