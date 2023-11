RC Lens : Le bourreau de l'OM finit en larmes

Thibault Morlain

Dans le temps additionnel, c'est le RC Lens qui a réussi à arracher la victoire face à l'OM ce dimanche soir (1-0). C'est un certain Jonathan Gradit qui a délivré les Sang et Or. A 30 ans, le défenseur central lensois a permis à son club de repartir avec les 3 points de ce choc. Et pour Gradit, l'émotion était immense après ce but.

10ème de Ligue 1, l'OM n'y arrive pas vraiment en championnat. On en a encore eu la preuve ce dimanche soir face au RC Lens. Au terme d'un match terne, ce sont les Sang et Or qui se sont imposés (1-0). Une réalisation de Jonathan Gradit après la 90ème minute a ainsi fait tomber les hommes de Gennaro Gattuso sur la pelouse de Bollaert.

« Les larmes aux yeux »

Bourreau de l'OM, Jonathan Gradit est d'ailleurs revenu sur son but et son émotion après la rencontre. Dans des propos rapportés par Lensois.com , le joueur du RC Lens a alors confié : « C’est un match qui restera gravé surtout à Bollaert devant ma famille. Il n’y a rien de plus beau. C’est un souvenir qui restera gravé. Sur le but, je ne suis pas destiné à monter normalement sur coup de pied arrêté, mais je le sens et j’en parle à l’entraîneur adjoint qui me dit oui tout de suite. Au départ du ballon, je vois qu’il arrive dans ma direction. Derrière, je m’arrache pour la mettre au fond. Je n’ai pas réalisé sur le moment à l’image de ma célébration qui était catastrophique (rires). Je ne m’étais pas préparé à ça. C’était un grand moment, tout le monde est venu, cela montre que je suis apprécié, cela fait plaisir. Je ne suis pas habitué, j’étais pris d’émotions, j’avais les larmes aux yeux ».

« Je suis très ému »