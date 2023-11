Le prochain transfert du RC Lens déjà connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'ouverture du mercato d'hiver approche à grands pas, et le RC Lens s'active déjà en coulisses. Les Sang-et-Or, auteur d'une première partie de saison en dents de scie, semblent avoir l'intention de se renforcer dans le secteur défensif, notamment dans l'optique de prépare l'avenir et d'éventuels départs. Deux noms reviennent d'ailleurs avec insistance.

Dans moins de deux mois, le mercato d'hiver ouvrira ses portes. L'occasion pour plusieurs clubs de peaufiner leurs effectifs en vue de la seconde partie de saison. Ce sera notamment le cas du RC Lens qui connaît des premiers mois poussifs en terme de résultats.

Le RC Lens prépare l'avenir en défense

Et selon les informations de TeamFootball , la stratégie de Franck Haise est déjà très claire. En effet, l'entraîneur du RC Lens souhaite renforcer son secteur défensif. Et pour cause, après avoir perdu Loïs Openda et Seko Fofana, les Sang-et-Or ont parfaitement conscience que Kevin Danso et Facundo Medina seront particulièrement convoités dans les prochains mois.

Meupiyou et Fofana visés ?

D'ailleurs, les Lensois ont déjà commencé à préparer l'avenir en défense avec la signature Abdukodir Khusanov (19 ans) l'été dernier. Mais ce n'est donc pas terminé et deux noms circulent déjà du côté du RC Lens, à commencer par celui de Bastien Meupiyou. Le très prometteur défenseur du FC Nantes, âgé de 17 ans, avait déjà fait l'objet d'une offre lensoise estimée à 4M€ l'été dernier. Mais cette fois-ci, son départ est envisagé par les Canaris. L'autre défenseur dans le viseur de Franck Haise est Mamadou Fofana (25 ans), pilier d'Amiens où il a disputé l'intégralité de toutes les rencontres cette saison.