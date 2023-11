PSG : Cette nouvelle star va jouer un sale tour à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est de nouveau au cœur de l'actualité, l'attaquant du PSG a reçu une mauvaise nouvelle venue d'Espagne puisque le Real Madrid aurait décidé de renoncer à sa signature. Et l'éclosion de Jude Bellingham au sein du club merengue n'y serait pas étrangère.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne semble pas encore avoir tranché concernant son avenir. Une prolongation au PSG est toujours envisageable tout comme un départ libre à l'issue de la saison. Néanmoins, La Cadena SER a récemment jeté un froid sur cette possibilité en révélant que le club merengue avait décidé de se retirer de la course à la signature de l'attaquant français. Et un joueur serait en partie responsable de cette décision radicale.

Le Real ne veut pas surpayer Mbappé par rapport à Bellingham

En effet, le média espagnol révélait que le Real Madrid a pris cette décision notamment pour une raison économique. Et pour cause, si le club merengue recrute Kylian Mbappé en s'alignant sur le salaire qu'il touche au PSG, l'attaquant français percevrait alors des revenus trois fois supérieurs à ceux de Jude Bellingham qui s'est imposé comme la nouvelle star du club merengue . Cela provoquerait donc un déséquilibre au sein du vestiaire. Et le Real Madrid ne veut pas prendre ce risque.

Bellingham très proche d'Haaland