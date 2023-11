Mbappé humilie Belligham et Vinicius, le Real Madrid prend une décision radicale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré l'opportunité qui se présente avec Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait renoncé à sa signature. Et pour cause, l'attaquant du PSG possède un salaire nettement supérieur à ceux des joueurs les mieux payés du vestiaire madrilène, à commencer par Jude Bellingham et Vinicius Junior. Le club merengue refuse donc de créer un tel déséquilibre dans son équipe.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a deux options pour son avenir. Soit il prolonge au PSG, soit il décide de partir libre et sera même autorisé à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. Mais la presse espagnol a relancé ce feuilleton.

Le Real Madrid recale Mbappé

En effet, selon les informations de La Cadena SER , le Real Madrid aurait renoncé à la signature de Kylian Mbappé. Plusieurs expliquent ce rebondissement, mais le principal est économique. Et pour cause, l'attaquant du PSG touche un salaire très supérieur aux standards madrilènes. Même Vinicius Junior et Jude Bellingham seraient largement moins bien payés que Mbappé. Par conséquent, selon Jesús Gallego, le Real Madrid a refusé de prendre le risque de créer un déséquilibre dans son vestiaire.

«Payer Mbappé trois fois plus que ces deux-là serait une erreur»