Real Madrid : Un crack brésilien pour oublier Mbappé ?

Hugo Chirossel

Annoncé sur la piste de Kylian Mbappé depuis plusieurs années, le Real Madrid aurait renoncé à s’attacher les services de l’attaquant du PSG. Reste à savoir si cela est bel et bien le cas où s’il s’agit d’une stratégie de la Casa Blanca. En attendant, les Merengue auraient pris des renseignements à propos d’un autre attaquant, Marcos Leonardo.

L’avenir de Kylian Mbappé fait toujours couler autant d’encre. Face aux rumeurs envoyant l’attaquant du PSG au Real Madrid, ce dernier a tenu à mettre les choses au clair dans un communiqué publié samedi : « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG . »

Coup de bluff du Real Madrid pour Mbappé ?

Mercredi, la Cadena SER a confirmé cette tendance. Selon la radio espagnole, le Real Madrid a renoncé à s’attacher les services de Kylian Mbappé, en raison de son salaire trop important, son âge et son arrivée avortée au dernier moment en 2022. Difficile de démêler le vrai du faux dans ce dossier et d’après RMC Sport , il ne s’agit en réalité que d’une stratégie de communication des Merengue . Dans le même temps, la Casa Blanca aurait tout de même pris des renseignements au sujet d’un autre attaquant que Kylian Mbappé.

Le Real Madrid s’intéresse à Marcos Leonardo