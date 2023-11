Le Real Madrid reçoit déjà une réponse pour un transfert

Pierrick Levallet

Ayant finalement décidé de ne pas aller sur Kylian Mbappé, le Real Madrid souhaiterait désormais s'attacher les services de Jamal Musiala. Le profil du crack de 20 ans plairait à Florentino Pérez, qui souhaite préparer l'avenir dans la capitale espagnole. Cependant, le Bayern Munich entend bien tout faire pour conserver l'international allemand.

Ces dernières heures, le Real Madrid a rendu son verdict pour Kylian Mbappé. Peu importe la décision du joueur pour son avenir, le club madrilène a choisi de ne finalement pas se jeter sur la star du PSG. La Casa Blanca aurait d’ailleurs déjà activé son plan B puisqu’elle penserait à Jamal Musiala.

PSG : 200M€ pour Mbappé, c’est la panique au Real Madrid https://t.co/MvJLPCmQp7 pic.twitter.com/4aurORD7qq — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Le Real Madrid en pince pour Musiala

Le crack de 20 ans plairait à Florentino Pérez, qui souhaite préparer l’avenir au Real Madrid. Néanmoins, le Bayern Munich ne compterait pas laisser filer sa pépite, qui est sous contrat jusqu’en juin 2026. Jan Christian Dressen a d’ailleurs confirmé cela.

«Il est très important dans l'équipe»