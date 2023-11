PSG : «C’est terminé», une bombe est lâchée sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce serait un incroyable coup de tonnerre si l'information se confirmait. Selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait décidé de ne pas recruter Kylian Mbappé en 2024, et ce même si le joueur venait à ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Trois raisons sont évoquées pour justifier cette décision.

Nous ne sommes qu'au mois de novembre et nul ne sait si Kylian Mbappé prolongera ou non. Comme l'avait annoncé le 10Sport.com, le joueur du PSG n'a encore pris aucune décision et c'est assez logiquement que le Real Madrid a publié un communiqué, samedi dernier, pour dénoncer les rumeurs évoquant des négociations avancées avec le clan Mbappé.

Le Real Madrid avait nié des discussions avec Mbappé

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG » avait lâché le Real Madrid. Mais en réalité, le club espagnol n'aurait aucune envie de recruter Mbappé durant l'année 2024.

Le Real Madrid n'ira pas sur Mbappé selon la presse espagnole