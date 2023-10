EXCLU - Mercato - PSG : Toutes les vérités du dossier Mbappé

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Au sortir d’un été plus qu’agité pour Kylian Mbappé, Le 10 Sport fait le point sur la situation du champion du monde et notamment sur les questions qui entourent son avenir. L’occasion de rétablir quelques vérités sur sa situation au PSG. Et de redonner confiance aux supporters sur sa possible prolongation de contrat…

Mbappé aux commandes du mercato : C’est faux

Depuis qu’il est devenu un incontournable du projet parisien, Kylian Mbappé est décrit comme le directeur sportif bis du PSG. Le champion du monde passerait régulièrement commande pour des joueurs qu’il aimerait voir débarquer à ses côtés et ses dirigeants obéiraient, le doigt sur la couture. Selon nos informations, c’est version est totalement erronée. L’entourage du joueur, comme au sein du PSG, on nous indique la même chose : Kylian Mbappé n’a jamais réclamé la moindre recrue de façon nominative. La seule demande qu’il a pu avoir auprès de sa direction, c’est d’avoir un effectif compétitif. Les arrivées de Lucas Hernandez, qui a donné son accord dès février 2023, et Ousmane Dembele, des joueurs dont il est proche, n’a fait que le conforter dans sa position de rester. S’il semble satisfait du dernier mercato, aucun joueur n’a été recruté suite à l’une de ses « commandes » ou autre « demande ». Et ce qui est le cas pour les arrivées l’est aussi concernant les départs…

Mbappé a réclamé la tête de Neymar et Messi : C’est faux

À Luis Campos, comme à Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé n’a jamais réclamé le départ d’un seul de ses coéquipiers. Les noms de Neymar et Messi ont été cités comme des têtes « coupées » par la star tricolore. Faux. Mbappé n’est pas à l’origine du départ des deux autres têtes d’affiche du projet. S’il est vrai que sa relation avec le Brésilien s’est « estompée » au fil du temps, après une période quelque peu « fusionnelle », les deux hommes ont toujours gardé un lien et se respectent profondément. L’opportunité de vente de Neymar cet été a été saisie par le PSG, qui ne s’attendait pas à une telle offre. Plusieurs sources parlent même, en interne, de « petit miracle » . Au regard des sommes récupérées dans la vente du Brésilien, et des salaires économisés, on peut effectivement parler de « miracle »…

Mbappé n’a rien signé avec le Real Madrid : C’est vrai

Le Real Madrid est LA destination la plus chaude dans la perspective d’un départ de Kylian Mbappé. Pour autant, Le 10 Sport a eu confirmation que rien n’a été signé par le Français, même dans le cadre d’un protocole sous seing-privé. Au sujet de son avenir, il n’a pris aucune décision. Et comme à l’été 2022, Mbappé semble vouloir la prendre le plus tard possible. Sa volonté d’être libre de choisir, de partir comme de rester, prime sur tout le reste. Il est fort possible de le voir aller jusqu’au terme de la saison sans avoir pris de décision.

4/ Entre Mbappé et le PSG, ça se réchauffe : C’est vrai

Passé la « mise à l’écart » du groupe professionnel, Kylian Mbappé et ses proches ont pu renouer le dialogue avec les dirigeants parisiens. Et notamment après le mercato estival. Selon nos sources, un vrai réchauffement du lien entre le joueur et ses dirigeants est notable. Si le PSG n’a reçu aucune garantie de voir son prodige prolonger, le dialogue est ouvert et les échanges sont francs. Du côté de Paris, on s’efforce de faire comprendre à Mbappé qu’il est au centre du projet, avec deux objectifs majeurs par saison : la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Ce paramètre Ballon d’Or est nouveau dans le discours parisien et témoigne de l’implication du club dans la carrière de son homme fort. Clairement, ces dernières semaines, le PSG a marqué des points. Et la tendance pour l’avenir de Mbappé est un 50/50. Il a autant de chance de partir libre en juin prochain que de prolonger au PSG. L’évolution de son dossier passera par les performances de l’effectif 2023-2024. Si Mbappé est convaincu du potentiel de cette nouvelle équipe, il sera parfaitement enclin à poursuivre. Et pourquoi pas, durablement…