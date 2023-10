PSG : Sans Messi et Neymar, Mbappé est perdu

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a fait le choix de se séparer de deux cadres en attaque. Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami, alors que Neymar a lui pris la direction d'AL-Hilal. Kylian Mbappé a donc perdu ses deux partenaires d'attaques depuis plusieurs saisons, si bien qu'aujourd'hui, ce dernier manque de repères. Avec le départ des deux Sud-Américains, le Français sait qu'il doit jouer un rôle majeur pour déséquilibrer les blocs adverses.

Lors de l'intersaison, le PSG a décidé de changer sa stratégie sportive, et donc sur le mercato. Le club de la capitale ne voulait plus de grosses stars étrangères, et il a préféré investir sur des joueurs français, plutôt jeunes si possible. Ainsi des éléments comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, ou bien Lucas Hernandez sont arrivés.

Messi et Neymar sont partis

Si autant de joueurs sont arrivés, c'est qu'il y en a certains qui ont quitté le PSG. Au rayon des départs, le club de la capitale s'est séparé de Lionel Messi, mais aussi de Neymar. Le Brésilien était notamment au club depuis six saisons.

Mbappé doit retrouver des repères