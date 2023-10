Luis Enrique galère déjà, le PSG a-t-il fait le bon choix ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG fait preuve d’inconstance en ce début de saison. Si le visage affiché par l’équipe dirigée par Luis Enrique a de quoi séduire, le premier bilan comptable de l’Espagnol n’est pas satisfaisant, celui-ci étant le plus mauvais depuis le début de l’ère QSI. Le club a-t-il alors bien fait d’opérer tous ces changements durant l’intersaison ?

Quel bilan tirer des premières semaines de Luis Enrique à la tête du PSG ? Si l’on fait abstraction du jeu déployé par les joueurs parisiens, celui-ci est très contrasté avec 12 points empochés lors des 7 premières journées, soit le plus mauvais départ d’un entraîneur depuis le début de l’ère QSI d’après les chiffres d’ Opta . Néanmoins, bon nombre de supporters sont tout de même séduits par le visage affiché par ce nouveau PSG. Paradoxe plutôt logique.

5e de Ligue 1 avec 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite

Il n’a pas fallu longtemps pour voir la patte Luis Enrique sur ce PSG. Dès la rentrée des classes contre Lorient (0-0), le Parc des Princes a pu découvrir le jeu de possession si cher à l’ancien sélectionneur de l’Espagne, avec un pressing intense et une cohésion d'équipe que l'on n'avait plus vu depuis longtemps. Si ce plan de jeu n’a pas porté ses fruits à Toulouse (1-1) non plus, il a en revanche fait souffrir le RC Lens (3-1), l’OL (4-1), le Borussia Dortmund (2-0) en Ligue des champions puis l’OM (4-0). Une série qui avait néanmoins été interrompue dès le 15 septembre avec la défaite à domicile contre l’OGC Nice (2-3).

Le PSG a perdu les 76 buts et passes décisives du tandem Messi-Neymar

Et ce samedi, c’est contre Clermont (0-0) que le PSG a de nouveau laissé des points en route. Une inconstance qui pourrait faire défaut au club de la capitale, bien que la mécanique, déjà bien huilée, doit encore être rodée après une intersaison marquée par l’arrivée de onze nouveaux joueurs. Dans le sens des départs, le Paris Saint-Germain a également perdu du lourd avec la fin de contrat de Lionel Messi et le transfert de Neymar. Des départs nécessaires aux yeux des dirigeants et d’une grande partie des supporters, lassés par le peu d’efforts réalisés par les deux superstars. Mais celles-ci avaient tout de même été décisives à 76 reprises lors du dernier exercice dirigé par Christophe Galtier.



