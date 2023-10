Le PSG s’enflamme pour une recrue, elle déballe tout

Thomas Bourseau

Luis Enrique a des convictions de jeu auxquelles il ne compte pas tourner le dos. Quand bien même le PSG venait à ne pas gagner, le technicien espagnol veut un pressing collectif important et un jeu de possession bien prononcé. Pour l’UEFA, il a exposé sa philosophie bien spéciale et bien à lui.

Après Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, le PSG a fait le choix de donner les clés de l’effectif parisien à Luis Enrique. Vainqueur de la Ligue des champions en 2015 avec le FC Barcelone et ancien sélectionneur de la Roja , Enrique a toujours fait jouer un football de possession à ses équipes.

«Je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment»

Dès son arrivée sur le banc de touche du PSG, Luis Enrique en a fait de même pour le bonheur du président Nasser Al-Khelaïfi qui s’enflammait au début du mois de septembre. « Je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment, dès le début de saison avec notre coach. On a beaucoup souffert ces dernières années ; on veut vraiment voir notre équipe jouer au foot ».

«Nous ne spéculons pas»

Pour l’ UEFA , Luis Enrique a vidé son sac sur sa philosophie de jeu. « J'aime transmettre cette idée à mes joueurs parce qu'il est séduisant de penser que l'on aura beaucoup plus le ballon et que l'on se créera plus d'occasions que l'adversaire si ce dernier n'est pas à son meilleur niveau et que l'on est à notre meilleur niveau. (…) Si vous faites quelque chose de bien, répétez-le encore et encore. Cela mène à la perfection. Nous cherchons à gagner en utilisant nos armes tout au long du match. Nous ne spéculons pas ».

