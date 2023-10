Mercato : Une star débarque à l’OM, ça vire au fiasco ?

Pierrick Levallet

Cet été, l'OM s'attachait les services d'une star avec Pierre-Emerick Aubameyang. Mais pour le moment, l'arrivée de l'attaquant de 34 ans est loin d'être réussite. Le Gabonais peine à trouver ses marques sur la Canebière. Très loin de faire l'unanimité, l'ancien d'Arsenal pourrait bien voir son aventure virer au fiasco s'il ne redresse pas la barre très rapidement.

En difficulté du côté de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour en Ligue 1 cet été. Le Gabonais a débarqué librement à l’OM lors de ce mercato estival, avec toutefois à la clé un gros salaire. Venu pour se relancer par une saison délicate en Premier League, l’attaquant de 34 ans peine cependant à prendre ses marques. S’il a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs, Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1.

«Il doit aller sur le banc»

Dans le jeu, l’ancien de l’ASSE éprouve également quelques difficultés. De ce fait, Daniel Riolo a fait passer un message à Gennaro Gattuso. « Je vais faire une fixette sur Aubameyang, ce n’est plus possible, il rate tout ce qu’il fait, il doit aller sur le banc. Il n’a plus de vitesse ! » a lancé le chroniqueur dans l’ After Foot sur RMC . Loin de faire l’unanimité, Pierre-Emerick Aubameyang a néanmoins fait une promesse aux supporters marseillais.

Aubameyang fait une promesse à l'OM