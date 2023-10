Gattuso débarque à l’OM, le vestiaire lâche un aveu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les conditions n'étaient pas optimales pour Gennaro Gattuso. Arrivé à Marseille trois jours avant la rencontre face à l'AS Monaco (défaite 3-2), l'Italien a dû travailler dans l'urgence. Pas facile pour le groupe marseillais d'assimiler les consignes du coach en très peu de temps. Mais Pierre-Emerick Aubameyang est convaincu que le meilleur à venir pour l'OM.

Gennaro Gattuso, il avait très peu de temps devant lui pour préparer le choc face à l'AS Monaco. Surtout que le nouvel entraîneur de l'OM n'a pas hésité à rompre avec l'héritage de son prédécesseur, Marcelino. Exit le 4-4-2 de l'Espagnol, remplacé par un 4-3-3. Evidemment, le groupe marseillais doit assimiler au plus vite ces changements. Mais à quelques jours d'un match de Ligue Europa face à Brighton, l'OM est conscient que le contexte n'aide pas forcément à travailler avec sérénité.

Il y a déjà urgence à l'OM

Mais pour Pierre-Emerick Aubameyang, le groupe est en capacité d'assimiler les consignes de Gattuso. « J e pense que ça peut aller vite, comme je l'ai dit, vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons mis beaucoup d'intensité, ça se règle avec les détails et le temps. Après combien de temps ? Je ne sais pas. Mais forcément, quand on est à l'OM, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je pense qu'on a l'équipe pour assimiler assez rapidement » a confié le joueur gabonais.

« Je suis sûr que l'on va réussir à changer ça »