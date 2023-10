PSG : Une offre va tomber, que doit faire Kylian Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'intersaison a été agité au PSG. Alors que le mercato battait son plein, le feuilleton Kylian Mbappé monopolisait l'actualité mercato. Le joueur était poussé vers la sortie après avoir refusé de prolonger son contrat. Depuis, les tensions se sont apaisées, même si la situation contractuelle du Français demeure inchangée. Alors partira ou ne partira pas ? Le débat est lancé.

Kylian Mbappé porte le maillot du PSG cette saison. Pourtant, il est difficile d'imaginer que le club parisien souhaitait le vendre il y a encore quelques semaines. Les dirigeants qataris souhaitaient tourner la page pour éviter de le voir partir libre la saison prochaine. Sauf que Mbappé n'a pas dévié de sa trajectoire cet été. « Tout était bloqué, car il ne voulait pas partir » a lâché Daniel Riolo lors d'un entretien au 10Sport.com. Car contrairement à l'année dernière, l'international français ne voulait pas partir au Real Madrid. Mais à en croire la presse espagnole, ce ne serait que partie remise. Surtout que la formation merengue resterait aux aguets dans ce dossier.

Le Real Madrid préparerait son offensive

Selon les informations de Marca , le club espagnol envisage de passer à l'action à l'approche du prochain mercato estival. Le Real Madrid souhaiterait le récupérer gratuitement, sans verser la moindre indemnité de transfert au PSG. Une manière de faire payer à la formation française la prolongation de Mbappé en 2022. Mais comme l'a laissé entendre Jérôme Rothen, rien ne dit que le joueur acceptera cette proposition.

« Il y a des signes encourageants »