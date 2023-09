Riolo : « Mbappé ? Les gens n’ont pas compris… »

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Alors que le cas Mbappé a enflammé le début de mercato du PSG cet été, le journaliste de RMC, Daniel Riolo maintient qu’un départ du joueur était impossible cet été. Selon nos informations, les discussions entre le club et le joueur ont continué de se réchauffer ces dernières semaines.

Le feuilleton Kylian Mbappé a animé une grande partie de l’été parisien. Souhaitant marquer les esprits, le club de la capitale n’a pas hésité à mettre sa star, dont le contrat prend fin en juillet prochain, au placard pendant plusieurs semaines. Les discussions entre les deux clans se sont réchauffées au cœur de l’été et l’international français a finalement été réintégré.

Les prises de position de Daniel Riolo, journaliste de l’After Foot, connu pour défendre les clubs face aux joueurs depuis des années ont étonné alors que celui-ci a plusieurs fois semblé prendre le parti de l’attaquant vedette du PSG : « Les gens n'ont pas compris, mais à travers la défense du joueur je prenais la défense du club. Le club avait fait une connerie et je pense qu'il ne fallait pas rajouter une connerie à la connerie. Je ne prenais pas la défense de Mbappé, au-délà du fait que c'est un joueur extraordinaire et qu'il vaut mieux l'avoir avec soit », s’explique le journaliste au 10 Sport.

« Il ne voulait pas partir »

Et de poursuivre : « Il y a deux, trois ans, à chaque fois qu'on évoquait son départ, je ne disais pas qu’il fallait absolument le retenir, qu’il était irremplaçable ou autre. Moi je disais au contraire : "Il n'y a aucun problème, vendez-le, prenez l'oseille et remplacez-le." Cette année ce n'était pas du tout la même histoire. C'était pratiquement impossible de le remplacer en cas de départ. Et puis tout était bloqué, car il ne voulait pas partir. »

Riolo : « Que le PSG devienne plus fort mentalement » https://t.co/Cx87JTekwa pic.twitter.com/9nXM3chsJo — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Le PSG a fait sa révolution

La tête d’affiche de l’After Foot continue : « Ce n'était pas avec Mbappé qu'il fallait taper du poing sur la table et faire sa révolution. Leur révolution, ils l'ont faite à côté en virant Neymar, Messi et Verratti, pour reconstruire un nouveau collectif. Ils ont écouté Luis Enrique qui a dit qu'il ne voulait plus de ces joueurs, mais garder Mbappé. Ils ont écouté le directeur sportif et l'entraîneur et ont avancé comme ça . » Toujours sous contrat jusqu’en juillet prochain, Mbappé et le PSG discute toujours d’une prolongation de contrat. Selon nos informations, le PSG a clairement marqué des points ces dernières semaines. Le joueur aurait de moins en moins envie de partir en fin de saison. Le club de la capitale lui aurait d’ailleurs donné son accord pour qu’il participe aux prochains Jeux olympiques de Paris en cas de prolongation.

« Ne pas chialer s’il part »