Pour sa 18e saison, l’After Foot s’internationalise

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

L’After Foot, l'émission emblématique de RMC, qui vient d’entamer sa 18e saison est devenue une véritable institution pour les fans de foot. Après avoir installé Génération After l'an dernier, l'émission s'est rendu en Algérie il y a quelques semaines. Et compte bien continuer de s'internationaliser.

L’After Foot soufflera bientôt ses 18 bougies. L’émission de RMC vient en effet d’entamer sa 18e saison. Impensable pour l’une de ses deux têtes affiches, Daniel Riolo qui voyait à l’époque deux problèmes potentiels : « Jamais je n'aurais pu m'imaginer ça. Surtout pas le soir de la première, car on ne savait pas du tout où l'on allait, à vrai dire. Mais même après quand l’émission a été installée tous les soirs. D'abord, les pressions étaient fortes, car le ton nouveau de l'émission ne plaisait pas à tout le monde. On se disait toujours qu'à un moment, nos boss allaient éteindre les lumières, que ça allait être trop compliqué pour eux, qu'on était en sursis permanent. Et puis, Gilbert (Brisbois, NDLR) est différent, beaucoup plus positif, mais moi je flippe du temps qui passe, de la vieillesse. Je me demandais souvent : "Est-ce que dans 5 ans on pourra encore utiliser ce ton ? Est-ce que le monde du football n’aura pas trop changé ? Est-ce qu’on nous écoutera encore ? " »

🔴🔵 @DanielRiolo sur le renouveau PSG : "C'est la confirmation de l'évolution positive qu'on a pu voir sur les premiers matchs de la saison. Et que ce soit illustré autour de ce PSG-OM, c'est comme un gros gâteau que les supporters du PSG sont en train de déguster." pic.twitter.com/3HD52JfiiN — After Foot RMC (@AfterRMC) September 24, 2023

Le Sénégal après Alger