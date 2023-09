« Satisfaite de voir Messi partir du PSG… »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Claire Arnoux est l’une des têtes d’affiche historique de beIN Sports depuis son arrivée dans le groupe, en 2015. Animatrice d’expérience et journaliste passionnée, elle continue de recevoir les plus grands noms de l’actualité sportive dans Salon VIP et Salon VIP champions. Interview.

La saison 2023-2024 démarre, la 8e pour Salon VIP et Salon VIP champions. Quelles sont les personnalités que les téléspectateurs vont découvrir ?

Pour cette huitième saison de Salon VIP champions (diffusion mardi et mercredi 18h les semaines de Ligue des champions), nous allons à la rencontre de 24 nouvelles légendes du foot. Patrick Kluivert et Jean Michel Aulas sont les premières interviews qui ont été diffusées les soirs de Ligue des champions et nous avons eu de belles reprises dans les médias. A venir, Claude Makelele, Éric Di Meco, Sol Campbell… Dans cette émission, il s’agit de mettre en valeur le parcours du champion, comment a-t-il réussi, quels ont été les moments difficiles, qui a compté dans sa carrière ? On revient sur des souvenirs forts, à chaque fois c’est un moment unique. Pour ce qui est de Salon Vip, notre émission hors Ligue des champions (diffusée mardi et mercredi à 19h), nous avons commencé fort avec Abd al Malik et une spéciale Charles Leclerc ! Tony Estanguet fera aussi partie de nos guests cette saison. Là encore, par le biais du sport, nous découvrons de beaux souvenirs de nos invités. Dans cette émission magazine, nous aborderons aussi l’actualité de nos invités, avec le cinéma, la musique, la littérature, la gastronomie, etc… Chaque émission est différente et s’adapte à la personnalité de notre invité.



Depuis 8 ans, vous avez reçu un nombre impressionnant d’invités, de tous horizons. S’il ne fallait retenir qu’une seule interview, qu’une seule émission, ce serait laquelle et pourquoi ?

Une seule, c’est impossible ! Salon VIP m’a permis de rencontrer des personnes formidables qui deviennent souvent des copains comme Gérard Darmon ou Fred Musa. Je n’oublierai jamais notre salon vip avec le Prince Albert II dans son palais, à Monaco. C’est la première fois que j’interviewais un Prince ! Un moment unique. Côté sportifs, j’en ai interviewés beaucoup, les champions sont toujours très passionnants et intéressants. Je retiendrai l’interview que nous avons pu faire de Toto Wolf, le matin du GP de Monaco, la classe. Zinedine Zidane, rencontré pour un évènement caritatif. J’étais impressionnée, ça ne m’arrive pas souvent... Pareil pour Nicolas Anelka ou Pauleta que j’aimais beaucoup comme joueur. C’était un plaisir de les écouter parler de leur carrière. Un moment très inspirant.

« J’aimerais beaucoup entendre Cristiano Ronaldo se confier »

C’est l’heure de sortir la baguette magique du 10 Sport. Vous pouvez vous en servir, une seule fois, pour choisir un invité. Un seul. Qui est-ce ? Et pourquoi ?

Aïe aïe aïe, j’ai une grande liste ! Jose Mourinho, Lewis Hamilton, Simone Biles, Serena Williams… Je vais opter pour Cristiano Ronaldo, j’aimerais beaucoup l’entendre se confier sur son enfance, sur les gens qui ont aidé à sa réussite, sur sa routine, sur sa personnalité.



Vous avez démarré votre carrière depuis bientôt 15 ans, en voyant débarquer les réseaux sociaux dans l’équation du monde médiatique et sportif. Votre regard sur cette « révolution » ? En quoi cela a changé votre manière de travailler ?

C’est vrai qu’on consomme beaucoup les informations via les réseaux sociaux, je suis abonnée aux comptes des médias d’information et des médias sportifs. Je regarde aussi les vidéos sportives sur les rencontres que j’aurais loupées ou tout ce qu’on ne peut pas voir à la télé. Le point négatif, c’est la facilité avec laquelle certains internautes se servent des réseaux comme défouloir. Les insultes et la violence, c’est le niveau sous-sol du débat. Et c’est dommage.



De nombreuses journalistes sportives ont vu leur carrière évoluer vers des programmes plus « grand public » et autre que le sport. Isabelle Ithurburu et Marie Portolano, pour ne citer qu’elles. Est-ce que c’est une trajectoire, un parcours, qui pourrait correspondre à vos aspirations ou le sport reste l’élément central, le fil rouge de vos ambitions ?

Je suis journaliste avant tout, et pas seulement une journaliste sportive. Le sport est une de mes passions comme l’actualité. J’ai eu la chance de présenter des journaux d’information sur iTélé ou BFM. J’ai aussi animé des magazines. Et j’ai toujours exercé mon métier avec passion. Je suis très reconnaissante de ce que beIN Sports m’offre, je me souhaite aussi d’évoluer comme mes consœurs qui cartonnent dans leurs nouvelles émissions.

« J’ai un coup de cœur pour Léon Marchand »

Une question mercato pour la passionnée de foot : Quel transfert vous a le plus fait vibrer cet été et pourquoi ?

Celui de Lionel Messi… J’étais plutôt satisfaite de le voir partir du PSG, surtout quand j’ai lu ses premières déclarations aux États-Unis.



Messi et Neymar qui quittent le PSG, et la Ligue 1. C’est une bonne chose ?

Vous avez compris que pour Messi, je trouve que c’est une bonne chose, je le pense également pour Neymar. Je crois qu’il fallait du renouveau au PSG. Maintenant, j’espère qu’Ousmane Dembélé sera aussi à la hauteur des espoirs des supporters parisiens.



La meilleure recrue du PSG cet été, à vos yeux, c’est… ?

J’aurais envie de répondre Luis Enrique. Attention, j’aimais beaucoup Christophe Galtier, mais je suis heureuse de voir arriver un entraîneur de ce calibre au PSG. Sinon, en joueur : Lucas Hernandez.



A un an des Jeux Olympiques, quel athlète retient le plus votre attention et suscite le plus d’espoir – d’envie de le voir briller à Paris ? En mode « coup de cœur »

Coup de cœur pour Léon Marchand, je pense qu’on est nombreux à attendre des titres olympiques avec lui. J’aimerais aussi voir briller l’équipe de France de foot Espoir, avec l’arrivée de Thierry Henry et son adjoint, Gaël Clichy, avec lequel nous avions fait une super émission.