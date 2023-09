L’extrême droite s’attaque à Karim Benzema

Thibault Morlain

Après le Real Madrid, Karim Benzema a décidé de partir s’exiler en Arabie saoudite. Le Français s’est ainsi engagé avec le club d’Al-Ittihad. Et voilà que même là-bas, il continue de faire polémique auprès de l’extrême droite. En effet, alors que Benzema s’est affiché en tenue traditionnelle saoudienne sur les réseaux sociaux, Jordan Bardella, président du Rassemblement Nadional, a tenu des propos très forts en réagissant à ce cliché.

Ce samedi 23 septembre était la fête nationale en Arabie saoudite. Pour l’occasion, Karim Benzema a posté un message sur ses réseaux sociaux. « Regarde la vie qu’on a. Joyeuse fête nationale Arabie Saoudite », a écrit Benzema, le tout accompagné d’une photo de lui en tenue traditionnelle saoudienne. Mais voilà que le joueur d’Al-Ittihad ne s’imaginait clairement pas la vive réaction qu’il allait susciter de la part de l’extrême droite française.

Regarde la vie qu'on a 🤍 Happy Saudi national day 🇸🇦 pic.twitter.com/6NCYlO1itm — Karim Benzema (@Benzema) September 23, 2023

« Il veut un mode de vie islamiste, il est parti en Arabie saoudite »

Ce dimanche, Jordan Bardella était l’invité de BFM TV . Le président du Rassemblement National a alors été interpellé sur le cliché de Karim Benzema en tenue traditionnelle saoudienne. « Choqué par Karim Benzema qui s’affiche en tenue traditionnelle saoudienne ? Ecoutez, au moins il est cohérent. Il veut un mode de vie islamiste, il est parti en Arabie saoudite. Si tous ceux qui veulent un mode de vie islamiste pouvaient aller dans des pays islamistes, peut-être que la France se porterait mieux », a d’abord lâché Jordan Bardella.

« Je pense qu’il est un compagnon de l’idéologie islamiste »