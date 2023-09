Coup dur pour Messi, il déballe tout

Amadou Diawara

Lors du duel entre l'Inter Miami et Toronto, Lionel Messi est sorti prématurément du terrain en raison d'une blessure. Alors que son capitaine et numéro 10 est d'ores et déjà forfait pour la confrontation face à Orlando ce lundi, Tata Martino a donné des nouvelles de son état de santé.

Arrivé librement et gratuitement à l'Inter Miami lors du dernier mercato estival - et ce, en provenance du PSG - Lionel Messi vit actuellement un coup dur. En effet, la Pulga est blessée depuis sa sortie en cours de match face à Toronto ce jeudI.

Lionel Messi est blessé

Alors que Lionel Messi est d'ores et déjà forfait pour Orlando-Miami, Tata Martino a lâché toutes ses vérités sur les pépins physiques de son capitaine et numéro 10.

«Leo Messi souffre d'une vieille cicatrice»