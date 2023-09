OL : Aulas lâche une annonce sur le retour de Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la surprise générale, Karim Benzema a pris la décision de quitter le Real Madrid cet été. A 35 ans, le buteur français a fait le choix de rejoindre l'Arabie Saoudite à l'instar de nombreuses autres stars comme Neymar ou Cristiano Ronaldo. Ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas l'assure, il n'a pas tenté de le faire revenir en France cet été.

Karim Benzema avait laissé entendre qu'il pourrait prendre sa retraite au Real Madrid. Mais c'était bien avant que le joueur prenne connaissance d'un intérêt de l'Arabie Saoudite. « J’ai signé au Real Madrid parce que je voulais prendre ma retraite ici, mais la vie t’offre d’autres opportunités. C’est une décision difficile prise avec ma famille. Je vais toujours être pour le Real Madrid » avait-il justifié au moment de ses adieux à la formation merengue . Finalement, le buteur tricolore de 35 ans s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec Al-Ittihad.

L'OL n'a pas tenté de rapatrier Benzema cet été

Ancien président de l'OL et proche de Benzema, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur un possible retour du joueur à Lyon cet été. « Si j’ai essayé de le faire revenir ? Non. Je ne m’en serais pas permis car c’est un choix personnel. Karim arrive en fin de carrière, il a tout gagné sur le plan collectif et a été Ballon d’Or. C’est une fierté immense » a-t-il confié.

« Il a fait le bon choix »