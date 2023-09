Mercato : Le PSG a refusé un deal inattendu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'a eu besoin que de 6M€ pour rapatrier Xavi Simons, cédé au PSV Eindhoven la saison dernière. Mais le milieu de terrain ne s'est pas éternisé à Paris puisqu'il a rejoint le RB Leipzig sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Selon la presse allemande, le Borussia Dortmund était, aussi, intéressé par le jeune joueur néerlandais.

Le PSG a réalisé une belle affaire en s'attachant les services de Xavi Simons pour seulement 6M€, grâce à une clause de rachat. Le club parisien a été charmé par le milieu de terrain néerlandais, vendu pourtant un an plus tôt au PSV Eindhoven. Le joueur a emmagasiné de l'expérience aux Pays-Bas et est parvenu à convaincre le PSG, qui a décidé de le prêter cet été.

Mbappé - PSG : Benzema peut tout changer ! https://t.co/wkQRJriUQT pic.twitter.com/vWYjcZMDe9 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Xavi Simons s'éclate à Leipzig

Afin qu'il puisse progresser dans un grand championnat, le club de la capitale a pris la décision de le prêter au RB Leipzig sans option d'achat. A la fin de la saison, le PSG espère récupérer un joueur pouvant s'installer dans le secteur offensif.

Le Borussia Dortmund a tenté le coup