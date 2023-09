Transferts : Riolo tacle une grosse recrue du PSG !

Alexis Brunet

Cet été le PSG a laissé partir Lionel Messi. Le club de la capitale devait donc lui trouver un remplaçant, afin d'évoluer sur le côté droit de l'attaque parisienne. Le champion de France a décidé de miser sur Ousmane Dembélé, et a donc signé un chèque de 50M€ au FC Barcelone. Pour le moment l'ancien joueur du Stade Rennais peine à prouver au point de vue statistique, ce qui agace visiblement Daniel Riolo.

Le PSG a retrouvé le chemin de la Ligue des Champions mardi soir. Les partenaires de Manuel Ugarte sont venus à bout du Borussia Dortmund en s'imposant sur le score de deux buts à zéro. Une entrée en lice réussie, d'autant plus que dans l'autre match du groupe entre l'AC Milan et Newcastle, les deux formations se sont quittées sur un match nul. Paris est donc déjà leader de sa poule.

Riolo est agacé par Ousmane Dembélé

Face au Borussia Dortmund les deux buteurs parisiens se nomment Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. Le champion du monde était associé en attaque avec Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. L'ancien Barcelonais n'a pas brillé lors du match, et plus globalement depuis son arrivée à Paris, car il n'a toujours pas marqué le moindre but. Au micro de l'After Foot , Daniel Riolo s'est montré agacé au sujet de l'ailier français, même s'il souligne son activité défensive. « Je ne veux pas l’enfoncer. C’est vraiment une boîte de Doliprane quand je le regarde jouer, mais j’ai envie de dire qu’il est là dans le repli défensif. Si jamais il ne faisait pas ça, alors là franchement, je péterais un câble. Il revient, il essaye de se battre, on voit qu’il a de la bonne volonté. Mais progresse dans la réflexion, dans ton QI football. Juste une bonne décision ».

Le PSG dispose de plusieurs solutions en attaque

Luis Enrique l'a déjà dit, il n'y a pas de statut de titulaire indiscutable avec lui, tout peut très vite changer. Ousmane Dembélé ferait donc bien de commencer à marquer et à se montrer décisif, car le PSG dispose de plusieurs solutions en attaque. Le club de la capitale a recruté cet été Bradley Barcola, Marco Asensio, ou bien encore Kang-in Lee qui peuvent évoluer à ce poste. Le deuxième cité est toutefois blessé actuellement, et le troisième est parti disputer les Jeux Asiatiques avec la Corée du Sud, et ne sera donc pas disponible pendant un moment.