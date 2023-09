Mbappé - PSG : Benzema peut tout changer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur mardi soir contre le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé a inscrit son 35e but en Ligue des champions avec le PSG. Une réalisation qui lui permet d'égaler Thierry Henry au classement des joueurs ayant inscrit le plus de but en C1 avec un même club. Le prochain Français dans la liste n'est autre que Karim Benzema. Mais s'il souhaite l'égaler, il devra rester au PSG.

Absent lors de la première journée de Ligue 1 après sa mise à l'écart, Kylian Mbappé a rapidement retrouvé ses marques puisque depuis son retour, l'attaquant français a marqué à tous les matches du PSG, y compris mardi soir lors de la victoire contre le Borussia Dortmund (2-0). Luis Enrique en a d'ailleurs profité pour encenser son attaquant : « À ce jour, il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Ce qui m’a le plus surpris n’est pas sa qualité physique ou technique, mais ses qualités humaines. C’est un plaisir de pouvoir disposer d’un leader de ce calibre au PSG. Il est si positif, toujours la tête haute, c’est très très important pour une équipe ».

Pour battre un record de Benzema, Mbappé devra rester au PSG

Avec ce but, Kylian Mbappé a d'ailleurs égalé un record de Thierry Henry. En effet, l'attaquant du PSG a inscrit son 35e but en Ligue des champions avec le PSG, soit autant que l'actuel sélectionneur des Espoirs avec Arsenal. Kylian Mbappé est donc le deuxième meilleur buteur français pour un seul club dans la compétition derrière un certain Karim Benzema qui a lui un total de 78 buts avec le Real Madrid entre 2009 et 2023. Par conséquent, si Kylian Mbappé veut détrôner le nouvel attaquant d’Al-Ittihad, il n'aura pas d'autres options que de prolonger au PSG et d'y rester de nombreuses années.

35 - Kylian Mbappé a marqué 35 buts pour le Paris Saint-Germain en C1, égalant le nombre de buts de Thierry Henry avec Arsenal. Karim Benzema avec le Real Madrid est le seul Français à avoir marqué plus de buts (78) pour une seule équipe dans la compétition. Coq. #PSGBVB pic.twitter.com/sVGPhzOZDt — OptaJean (@OptaJean) September 19, 2023

Mbappé déjà dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1

Tous clubs confondus, Kylian Mbappé a d'ailleurs récemment fait son entrée dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions. L'attaquant du PSG totalise désormais 41 buts ce qui le place au 19e rang dans un classement toujours dominé par Cristiano Ronaldo (141), Lionel Messi (129) et Robert Lewandowski (92). Karim Benzema est quatrième avec ses 90 réalisations. La prochaine cible de Kylian Mbappé n'est autre que Neymar (43). Et en cas de beau parcours européen du PSG, le capitaine de l'équipe de France peut espérer entrer dans le top 10 en se rapprochant de la dixième place occupée pour le moment par Filippo Inzaghi (50).