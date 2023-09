Le PSG met le feu au mercato, Luis Enrique jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, le PSG a frappé très fort en recrutant pas moins de 12 joueurs pour un total de 350M€. Et c'est essentiellement dans le secteur offensif que les Parisiens se sont renforcés puisque Luis Enrique a désormais à disposition six joueurs pour trois postes. Mais une telle concurrence enchante le technicien espagnol.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher près de 350M€ sur le mercato pour renforcer son effectif avec l'arrivée de 12 nouveaux joueurs, dont celle de Xavi Simons, prêté au RB Leipzig dans la foulée de l'annonce de son retour à Paris. Mais c'est surtout sans le secteur offensif que le club de la capitale a tout changé s'offrant une vraie concurrence à ce poste.

Le PSG flambe sur le mercato

Il faut dire que le PSG a accepté de laisser filer Lionel Messi et de vendre Neymar à Al-Hilal pour 90M€. Deux départs qui permettent au club d'alléger de façon drastique sa masse salariale. Dans cette optique, les Parisiens ont pu attirer cinq joueurs offensifs à savoir Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Cinq attaquants qui viennent épauler Kylian Mbappé et qui permettent à Luis Enrique d'avoir une infinité de choix pour composer son trio offensif. Après la victoire contre le Borussia Dortmund (2-0) mardi soir, le coach espagnol s'est d'ailleurs réjoui de pouvoir disposer d'une telle concurrence à ce poste après une question sur le rendement de Randal Kolo Muani.

Luis Enrique adore son effectif