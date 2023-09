PSG : Riolo s’interroge sur deux stars du mercato

Thomas Bourseau

Luis Enrique pourrait rapidement se trouver englué dans une situation délicate. En effet, pour le moment inapte à jouer, Marco Asensio laisse la place à Ousmane Dembélé. Mais à son retour de blessure, l’Espagnol serait susceptible de donner du fil à retordre à son entraîneur dans le processus de sélection selon Danie Riolo.

En juin 2022, au cours d’une entrevue accordée au Parisien , Nasser Al-Khelaïfi faisait état de sa volonté de lancer une nouvelle ère au PSG avec notamment la fin du bling-bling et des paillettes. Une année plus tard, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marco Verratti ont tous pris la porte. En parallèle, le comité de direction du PSG a considérablement renforcé l’effectif du nouvel entraîneur Luis Enrique avec onze recrues et douze si l’on compte Xavi Simons qui est directement parti en prêt au RB Leipzig.

Daniel Riolo se pose des questions sur le retour d’Asensio

Parmi les onze transferts en question, le PSG a bouclé la venue de Marco Asensio en tant qu’agent libre et d’Ousmane Dembélé pour 50M€. Daniel Riolo s’est confié sur les ondes de RMC sur ses interrogations concernant Asensio et Dembélé pour la suite au PSG lorsque l’Espagnol sera à nouveau apte à jouer. « Une fois qu’Asensio est rétabli, si Dembélé refait un ou deux matchs comme ça. Luis Enrique, est-ce qu’il va continuer à laisser sa chance à Dembélé ou dans une concurrence saine, il va dire, Marcos va jouer un petit peu ».

Mbappé - PSG : Benzema peut tout changer ! https://t.co/wkQRJriUQT pic.twitter.com/vWYjcZMDe9 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

«Je veux bien la bonne volonté de Dembélé, mais...»