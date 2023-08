Transferts : Il passe à l’action pour boucler un gros deal avec le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Hugo Ekitike n’entre pas dans les plans du PSG cette saison. Le club de la capitale cherche une porte de sortie à son joueur, qui serait notamment dans le collimateur de l’Olympique Lyonnais. Une aubaine à première vue pour les dirigeants parisiens qui désirent attirer Bradley Barcola, mais l’ancien Rémois n’a pas l’intention de rejoindre les Gones dans ces conditions.

Avec deux défaites en Ligue 1 depuis la reprise, l’OL cherche à se renforcer sur le mercato mais doit se montrer ingénieux alors que sa masse salariale et les indemnités de transfert sont encadrées par la DNCG. C’est dans ce contexte que la piste Hugo Ekitike aurait été activée par les Gones , alors que le PSG ne compte plus sur son attaquant et cherche à enrôler la pépite lyonnaise Bradley Barcola comme indiqué par le10sport.com.

Transferts : Le PSG prépare encore du lourd, une stratégie est mise en place https://t.co/WEMhJWqlyn pic.twitter.com/MDviL72gbH — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

L’OL prêt à boucler un deal incluant Barcola

Sur le papier, une opération comprenant les deux joueurs semble réalisable. John Textor aurait justement soumis l’idée aux dirigeants du PSG à en croire les informations du Parisien . Cependant, comme RMC , le quotidien francilien explique qu’il est peu probable d’imaginer Hugo Ekitike débarquer du côté de l’OL.

Ekitike ne veut pas être échangé

En effet, le numéro 44 du PSG refuserait d’être inclus dans une opération incluant un autre joueur et souhaiterait voir sa situation réglée indépendamment. De quoi plomber les chances de l’OL, contraint de surveiller ses finances.