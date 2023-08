L'Arabie Saoudite va débloquer un transfert au PSG, c'est inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à poursuivre son opération dégraissage, déjà bien engagée, le PSG cherche toujours une porte de sortie à Hugo Ekitike qui n'entre pas dans les plans de Luis Enrique. Mais alors que que ce dossier semble compliqué, une solution pourrait être trouvée grâce à Fulham qui tenter de dénicher le successeur d'Aleksandar Mitrovic, qui a rejoint Al-Hilal.

Très actif sur le mercato, le PSG parvient enfin à réaliser un dégraissage d'envergure par le biais de belles ventes à l'image de celle de Neymar (90M€, Al-Hilal), Abdou Diallo (15M€, Al-Arabi SC) ou encore Mauro Icardi (10M€, Galatasaray). Au total, le PSG s'est séparé de huit joueurs, sans compter les départs libres de Lionel Messi et Sergio Ramos. Mais ce n'est pas encore terminé.

Lâché par le PSG, il vit un calvaire sur le mercato https://t.co/nfy4jl1Hlw pic.twitter.com/eVndKB29Fl — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Fulham sur Ekitike pour remplacer Mitrovic ?

En effet, le PSG cherche toujours une porte de sortie à Hugo Ekitike qui n'est plus dans les plans de Luis Enrique et qui ne devrait pas non être inclus dans l'opération Randal Kolo Muani, malgré l'intérêt de l'Eintracht Francfort. Dans cette optique, la solution pourrait bien venir de Fulham. En effet, selon les informations du Sun , le club londonien suit avec attention la situation de l'ancien Rémois. Il faut dire que les Cottagers viennent de laisser filer leur avant-centre, Aleksandar Mitrovic, qui a rejoint Neymar à Al-Hilal pour environ 50M€. Fulham a donc les moyens de répondre aux exigences du PSG dans ce dossier.

L'OL tente également le coup, mais...