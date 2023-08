Mercato : C’est annoncé, ce crack va échapper au PSG

Baptiste Berkowicz

Le PSG multiplie les pistes pour renforcer son secteur offensif. Les dirigeants parisiens s'étaient notamment renseignés sur la situation d'Ernest Nuamah. L'ailier de Nordsjaelland se dirige finalement vers l'OL via un prêt avec option d'achat supérieure à 20M€. Le directeur sportif du club danois a confirmé que son joueur ghanéen était en instance de départ.

La Ligue 1 emballe le mercato. Après un début de saison catastrophique, l'OL tente d'améliorer son effectif en s'activant sur le marché des transferts. Les dirigeants lyonnais sont en passe de boucler l'arrivée du prometteur ailier ghanéen de 19 ans Ernest Nuamah.

« Il est logique qu'il (Nuamah) soit autorisé à respirer »

Le directeur sportif de Nordsjaelland, Jan Laursen, s'est exprimé auprès du journaliste Ibrahim Sannie Daara sur le départ imminent d'Ernest Nuamah qui est sur le point de rejoindre Lyon : « À l'approche du 1er septembre, de plus en plus de choses se produisent. Beaucoup de nos jeunes joueurs talentueux suscitent beaucoup d'intérêt », a déclaré Jan Laursen. Lorsqu'il est questionné sur l'absence d'Ernest Nuamah dans le groupe de Nordsjaelland dimanche, le directeur sportif répond : « Il y a des choses qui sont devenues de plus en plus intéressantes, et où il est logique qu'il (Nuamah) soit autorisé à respirer » . Pour rappel, l'OL devrait s'attacher les services du Ghanéen via un prêt avec une option d'achat supérieure à 20M€ d'après Foot Mercato.

Le PSG s'était renseigné

Après les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG doit repenser son animation offensive. Les dirigeants parisiens s'activent en coulisses pour mettre à disposition de Luis Enrique le meilleur effectif possible. Le club de la capitale a jeté un oeil à la situation d'Ernest Nuamah lors de ce mercato mais a finalement décidé de laisser tomber cette piste. Les recrutements de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sont érigés en priorité par le PSG.